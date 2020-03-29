



Прощание с председателем Совета регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Сергеем Петровичем Забедновым пройдет в понедельник, 30 марта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию общественной организации. Церемония прощания начнется в 12:00 и завершится в 12:40 в зале прощания ритуального комплекса на улице Землячки, 74 в Волгограде. Пока не ясно, как будет организовано прощание в условиях действия в регионе распоряжения губернатора о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Даже в исключительных случаях, к которым относятся ритуальные мероприятия, число участников рекомендовано ограничить до 10 человек.

56-летний Сергей Забеднов скончался 28 марта после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Сергей Забеднов родился 24 декабря 1963 года в Волгограде. В 1985 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Был командиром экипажа, летчиком-инструктором, затем в звании подполковника работал заместителем командира авиационной эскадрильи.

В середине 2000-х являлся первым вице-президентом Волгоградской общественной организации «Футбольный клуб «Ротор». С 2008 по 2013 годы был депутатом Волгоградской городской думы. С 2015 года возглавлял региональное отделение ДОСААФ.



