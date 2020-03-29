Общество 29.03.2020 11:11
0
29.03.2020 11:11
Накануне вечером на 57-ом году жизни скончался председатель Волгоградского отделения ДОСААФ Сергей Забеднов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на коллег Забеднова по партии «Единая Россия». Сергей Забеднов являлся региональным координатором федерального партийного проекта «Историческая память», членом регионального политсовета «ЕР».
Известно, что Сергей Забеднов длительное время боролся с онкологией. Редакция информагентства выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
Сергей Забеднов родился 24 декабря 1963 года в Волгограде. В 1985 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Был командиром экипажа, летчиком-инструктором, затем уж в звании подполковника работал заместителем командира авиационной эскадрильи.
В середине 2000-х являлся первым вице-президентом Волгоградской общественной организации «Футбольный клуб «Ротор». С 2008 по 2013 годы был депутатом Волгоградской городской думы. С 2015 года возглавлял региональное отделение ДОСААФ.
Реклама
«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странах29.03.2020 12:20
Общество 29.03.2020 12:20
В Волгограде ради самоизоляции отменяют льготный проезд на общественном транспорте28.03.2020 17:01
Общество 28.03.2020 17:01
В Волгограде резко подорожало народное средство от коронавируса28.03.2020 16:22
Общество 28.03.2020 16:22
В волгоградских магазинах и общепитах еле теплится жизнь28.03.2020 14:47
Общество 28.03.2020 14:47
Сбербанк присоединится к экологической акции «Час Земли»28.03.2020 12:33
Общество 28.03.2020 12:33
Жителям Волгоградской области предложили не ходить в церковь28.03.2020 11:59
Общество 28.03.2020 11:59
В Волгограде место для митингов сделают эстетически привлекательным28.03.2020 11:31
Общество 28.03.2020 11:31
В Волгоградской области увеличилось количество госпитализированных детей из-за подозрения на коронавирус28.03.2020 11:14
Общество 28.03.2020 11:14
Роспотребнадзор рекомендует родителям не выходить с малышами на детские площадки28.03.2020 10:37
Общество 28.03.2020 10:37
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства28.03.2020 09:29
Общество 28.03.2020 09:29
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чище27.03.2020 17:03
Общество 27.03.2020 17:03
Налоговики Волгоградской области уходят в онлайн27.03.2020 16:36
Общество 27.03.2020 16:36
Ветеранам Волгоградской области начали переводить выплаты ко Дню Победы27.03.2020 16:26
Общество 27.03.2020 16:26
В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ27.03.2020 15:49
Общество 27.03.2020 15:49
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю27.03.2020 15:34
Общество 27.03.2020 15:34
Реклама