Общество

Скончался председатель Волгоградского отделения ДОСААФ Сергей Забеднов

Общество 29.03.2020 11:11
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29.03.2020 11:11


Накануне вечером на 57-ом году жизни скончался председатель Волгоградского отделения ДОСААФ Сергей Забеднов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на коллег Забеднова по партии «Единая Россия». Сергей Забеднов являлся региональным координатором федерального партийного проекта «Историческая память», членом регионального политсовета «ЕР».

Известно, что Сергей Забеднов длительное время боролся с онкологией. Редакция информагентства выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
 
Сергей Забеднов родился 24 декабря 1963 года в Волгограде. В 1985 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Был командиром экипажа, летчиком-инструктором, затем уж в звании подполковника работал заместителем командира авиационной эскадрильи. 
В середине 2000-х являлся первым вице-президентом Волгоградской общественной организации «Футбольный клуб «Ротор». С 2008  по 2013 годы был депутатом Волгоградской городской думы. С 2015 года возглавлял региональное отделение ДОСААФ. 

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