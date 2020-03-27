Общество 27.03.2020 13:14
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27.03.2020 13:14
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о мерах по реализации Указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня руководители органы власти должны были определить численность госслужащих, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля. Приоритетной в эти дни будет считаться деятельность комитетов сельского хозяйства, промышленной политики, торговли и ТЭК, здравоохранения, по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, говорится в документе. При этом руководителям органов исполнительной власти дано указание не привлекать к работе госслужащих, имеющих малолетних детей или детей, которые из-за новых режимов работы детских садов и школ могут остаться без присмотра. Также на предстоящей неделе не выйдут на работу беременные и многодетные госслужащие, инвалиды и служащие предпенсионного и пенсионного возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания. Такие же меры рекомендовано принять и главам муниципальных образований региона.
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