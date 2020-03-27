Черного лесоруба поймали в Волгоградской области полиция и УФСБ





Около 80 сырорастущих деревьев срубил в Николаевском районе 32-летний местный житель. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в отношении жителя села Левчуновка следователями районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ - "Незаконная рубка лесных насаждений".

Установлено, что подозреваемый вдоль канала Заволжской оросительной системы спилил 53 вяза и 25 берез. Ущерб, причиненный экологической среде, составил 378,6 тысячи рублей. Спиленные деревья мужчина продавал местным жителям.

За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные оперативными сотрудниками полиции и Управления ФСБ.



