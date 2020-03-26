Происшествия

В Волгограде сгорел грузовик

Происшествия 26.03.2020 08:53
0
26.03.2020 08:53




Грузовой автомобиль полностью сгорел сегодня в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании грузовика на улице Колосова поступило оперативному дежурному в 08:11. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили машину в 08:24. Грузовик горел по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что грузовая машина сгорела как спичка, за считанные минуты. Причины возгорания устанавливаются.
Автор видео Валерия Городецкая

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
25.03.2020 14:50
Происшествия 25.03.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2020 13:45
Происшествия 25.03.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2020 09:55
Происшествия 25.03.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2020 09:19
Происшествия 25.03.2020 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2020 10:59
Происшествия 24.03.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.03.2020 16:05
Происшествия 23.03.2020 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.03.2020 15:40
Происшествия 23.03.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 22:45
Происшествия 22.03.2020 22:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 15:48
Происшествия 22.03.2020 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 13:26
Происшествия 22.03.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 12:42
Происшествия 22.03.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 12:31
Происшествия 22.03.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 12:07
Происшествия 22.03.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 11:21
Происшествия 22.03.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 10:28
Происшествия 22.03.2020 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:22
Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусуСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области охранники и продавцы стали «одеваться» в маскиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде сгорел грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
В Волгограде зафиксировано рекордное повышение цен на продуктыСмотреть фотографии
21:59
Олег Савченко: «Президент принял опережающие меры, чтобы помочь людям пережить трудные времена»Смотреть фотографии
21:33
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентамСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитолСмотреть фотографии
17:33
Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:33
Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергииСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде убийцу полицейского взяли под арестСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
14:45
Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛСмотреть фотографии
14:19
Владимир Путин обратится к нации с обращением в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
14:12
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде сотовый оператор торговал данными о разговорах абонентовСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде эпидемиологи закупают тест-системы для выявления впервые убившего человека хантавирусаСмотреть фотографии
13:13
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейскимСмотреть фотографии
11:02
Мэр Волгограда возглавил городской штаб по борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде развернут госпиталь для прибывающих из-за рубежа потенциальных носителей коронавирусаСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитияхСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»Смотреть фотографии
09:47
В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантовСмотреть фотографии
09:44
Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тарифСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде полицейский спецназ эффектно повязал наркоторговцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области ширится армия безработныхСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПКСмотреть фотографии
21:32
Санатории в регионах России переоборудуют для приема больных коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 