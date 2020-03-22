В Волгограде чиновники покрывали незаконный гараж

Общество 22.03.2020 23:11
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22.03.2020 23:11
Прокуратура Кировского района Волгограда обязала чиновников районной администрации устранить нарушения, допущенные при размещении гаража во дворе многоквартирного дома. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, для того, чтобы добиться этого решения, им понадобился почти год. Все это время районные чиновники и бывшее руководство прокуратуры Кировского района утверждали, что гараж установлен на законном основании. Однако активные горожане сумели доказать, что это не так.
Металлический ангар для транспорта неожиданно появился по дворе дома №127а по улице Никитина в начале лета прошлого года. Это вызвало недоумение в ТОС «Белый парус» – в Волгограде, наоборот, в самом разгаре была кампания по сносу гаражей. Однако в администрации Кировского района заявили, что этот гараж предназначен для инвалида Рожкова, проживающего в одном из соседних домов. И согласно решению городской думы, граждане, имеющие спецтранспорт, имеют право на установку гаража рядом со своим домом.
Жители ничего против инвалида не имели, однако тот факт, что гараж был установлен так, что создавал угрозу безопасности для движения (ворота бокса располагаются почти рядом с внутридворовым проездом), их встревожил. О чем они и сообщили в районную администрацию. Однако чиновники продолжали утверждать, что гараж установлен на законных основаниях. Но опасения жителей, что не все в этой истории чисто, подтвердили в ГИБДД. В ответе этого ведомства значилось, что автомобиль «Рено Логан», который принадлежит инвалиду, не является спецтранспортом, а сведения о внесении изменений в конструкцию автомобиля в госавтоинспекции отсутствуют. Таким образом, мужчина вообще не имел права на установку гаража.
Однако и тут в районной администрации не дрогнули и продолжали настаивать на своем. Теперь волгоградцы намерены доказать незаконность и других действий чиновников администрации Кировского района. В частности, заявлялось, что гараж установлен в соответствии со схемой, утвержденной департаментом муниципального имущества. Но из ответа прокуратуры волгоградцы узнали, что схема была утверждена в конце прошлого года. А гараж появился во дворе за полгода до этого. На каком основании чиновники приняли такое решение до утверждения схемы, жители хотят узнать поподробнее.
Теперь волгоградцы ждут исполнения требования прокуратуры. «Законы и правила должны соблюдаться всеми одинаково. Если чиновники помогают кому-то в решении каких-то вопросов в обход этих правил, мы все знаем, как это называется. Надеемся, те, кто отправлял нам горы отписок, также будут наказаны за нежелание разобраться в проблеме», - заявили волгоградцы.
На фото: выезд из гаража создает угрозу для безопасности движения.
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