Общество

Сбербанк подвел итоги выдачи образовательных кредитов после возобновления программы

Общество 19.03.2020 15:21 Новости компаний
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19.03.2020 15:21 Новости компаний


Сбербанк подвел итоги выдачи образовательных кредитов после возобновления программы образовательного кредитования с государственной поддержкой, запущенной совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.
Наиболее востребованными образовательные кредиты Сбербанка стали среди студентов московских вузов – на них пришлась треть всех выдач. По итогам 2019 года Поволжский банк ПАО Сбербанк помог поступить в высшие учебные заведения 164 студентам, в рамках программы образовательного кредитования. 
В ТОП-3 направлений, на которые студенты предпочитали брать образовательные кредиты попали: юриспруденция (8,71%), экономика (6,28%) и лечебное дело (4,81%). При этом самая большая сумма выдачи была зафиксирована на направлении «Аэронавигация» в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, которая составила более 1,2 млн рублей. Средняя сумма образовательного кредита составляет 106 тыс. рублей
Студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке, на текущий момент 8.6%. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.
Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.
Фото с сайта https://ru.freepik.com

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