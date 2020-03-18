



Сегодня удовлетворено исковое заявление прокуратуры области о возложении обязанности на ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» заключить договор поставки газа с 25-летним жителем Волжского, имеющем статус ребенка-сироты. Гражданское дело рассмотрено с участием первого заместителя прокурора региона Светланы Чиженьковой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для предъявления иска послужили результаты проверки, проведенной по обращению сироты.

Установлено, что газоснабжающей организацией заявителю было отказано в заключении индивидуального договора поставки газа в квартиру, предоставленную по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда Волгоградской области.

По мнению ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» единый договор поставки газа должен заключаться с ГКУ ВО «Управление капитального строительства» на все жилые помещения, предоставленные детям-сиротам.

В то же время действующее законодательство не содержит запрета на заключение нанимателями жилых помещений специализированного жилищного фонда индивидуальных договоров поставки газа непосредственно с газоснабжающей организацией.

В этой связи прокуратурой Волгоградской области в интересах сироты было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» заключить индивидуальный договор поставки газа.

Ворошиловский районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры региона, удовлетворив заявленные исковые требования в полном объеме.

По аналогичным основаниям ранее удовлетворено еще два исковых заявления прокуратуры области, предъявленных в интересах детей-сирот.

По мере вступления судебных решений в законную силу, их исполнение будет взято прокуратурой на контроль.



