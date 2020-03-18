В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жилья

Происшествия 18.03.2020 14:26
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18.03.2020 14:26
Квартирант, до смерти избивший хозяина жилплощади в Дзержинском районе Волгограда, задержан полицейскими и следователями. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по Волгоградской области, 30-летний мужчина без определенного места жительства совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, задержанный снимал комнату в квартире 49-летнего мужчины, который жил в других комнатах с матерью. Трагедия разыгралась вечером 15 марта. Квартиросъемщик вернулся в состоянии алкогольного опьянения в компании своих приятелей, на что хозяин жилья сделал замечание. В ходе внезапно возникшего конфликта гости быстро ушли, а квартирант накинулся на мужчину с кулаками. Избив его до полусмерти, он скрылся с места происшествия. Очевидцем драки стала мать потерпевшего, которая сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Ему диагностировали тупую травму живота и разрыв внутренних органов. Несмотря на старания врачей спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в больнице.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Установить обстоятельства преступления, а также лицо, причастное к его совершению, удалось следователям территориального подразделения СКР и оперативным сотрудникам полиции.
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