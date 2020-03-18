Общество 18.03.2020 12:02
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18.03.2020 12:02
Ситуация в Волгоградской области прогнозируемая и контролируемая, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на совместном заседании Совета по развитию сельских территорий и АПК Волгоградской области и Областного штаба по сезонным сельхозработам.
"Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать проблематику. Мы отслеживаем ситуацию в Европе и мире, видим, какие процессы происходят — хуже всего паника и фейковые новости, которые кому-то выгодно распространять. Поэтому одна из серьезных задач — исключительно правдивая информация. Принято решение о создании колл-центра, где жители Волгоградской области смогут получать актуальную информацию. Мы также вводим ежедневные брифинги с участием соответствующих служб", - заявил Бочаров.
По его словам, оперативный штаб Волгоградской области и профильные комитеты держат на контроле ситуацию с обеспеченностью товарами первой необходимости — несмотря на рост покупательской активности оптово-розничные сети, склады обладают достаточными запасами. Чтобы ситуация и дальше оставалась прогнозируемой и контролируемой, Андрей Бочаров поставил перед заместителями задачу провести рабочую встречу с руководителями основных торговых сетей и выработать оптимальные решения для поддержания ассортимента, создания необходимого объема запасов товаров. Отмечается, что предприятия сферы торговли оперативно реагируют на изменение ситуации и увеличивают запасы товаров на складах.
На совещании прозвучало, что на территории региона более 500 компаний, занимающихся системной переработкой мясной, молочной, мукомольно-крупяной продукции, хлебозаводы, хлебопекарни, масложировые и другие цеха. Сырьем они обеспечены в полной мере: сбоев в работе, как и объективных факторов риска, — нет. Запас по зерновой крупе превышает полуторагодовалый норматив — речь идет о 800 тысячах тонн сырья, что закрывает потребность для производства крупяной и хлебной продукции. На складах местных сельхозтоваропроизводителей находятся порядка 150 тысяч тонн овощной продукции. Нет недостатка в производстве мясных полуфабрикатов, "молочки" и яиц. Аграрии готовы к бесперебойной поставке сырья и продовольствия в торговые сети Волгоградской области.
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