Общество

Волгоградцы встречают эпидемию коронавируса с открытыми лицами

Общество 17.03.2020 12:59
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17.03.2020 12:59


Волгоградцы перед лицом серьезной опасности в виде эпидемии коронавируса не прячут свои лица. Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали в магазинах, медицинских учреждениях, аптеках и встретили лишь единицы горожан, которые были в масках. 

Масок в волгоградских аптеках, как известно, нет уже давно и вряд ли они появятся в ближайшее время. Но бинты и марля – есть.  Фармацевты рассказали, что и их стали разбирать для самодельных масок. Советов полно в интернете. Как правило, делятся ими те, кто  во времена Советского Союза мастерил защитные средства из подручного материала на уроках  НВП – начальной военной подготовки. А вот средств дезинфекции – геля  для рук – в волгоградских аптеках журналисты так и не нашли. По словам сотрудников аптек, накануне их буквально сметали в огромном количестве сотрудники для своих организаций. 

Между тем, кондукторы в общественном транспорте – в трамваях, троллейбусах, автобусах и электричках – работают без масок. И это при том, что они имеют самые большие шансы подхватить какую-нибудь инфекцию, не обязательно коронавирус, от пассажиров и в то же время заразить достаточно большое количество людей. Хотя троллейбусы и промывают дезинфицирующими растворами, но можно было бы позаботиться и о тех, кто в первую очередь рискует своим здоровьем на рабочем посту. 

В поликлинике №12 и врачи, и медперсонал встречают пациентов в масках. Чего не скажешь о больных – редко кто с закрытым лицом. Опять же, скорее всего, потому что масок нет в продаже. В поликлинике №4 на входе всех встречает сотрудник, который тепловизором проверяет температуру у каждого входящего в медучреждение. Для температурящих предусмотрен отдельный вход. 
На железнодорожном вокзале Волгоград-1 корреспондент встретил только двух человек в масках –  уборщицу и еще одну сотрудницу. 
На железнодорожном вокзале в Волжском работники охранных агентств, которые досматривают пассажиров в том числе и на рамках металлоискателя, периодически ополаскивают руки в ведре с дезинфицирующим раствором. 

Продавцы и работники торговых залов в магазинах "Радеж" и "Магнит" в Центральном районе Волгограда - тоже без масок. Как, впрочем, и покупатели, которые больше увлечены выбором товара, чем опасностью подцепить "заразу". По словам продавцов, накануне полки супермаркетов с крупами, сахаром, растительным маслом основательно поредели после вечернего наплыва горожан, которые загружали полные тележки продуктов. Сегодня "пробелов" на полках уже не было. Однако вечером в супермаркетах готовятся к очередному нашествию горожан, желающих сделать запасы впрок. 

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