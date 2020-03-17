Коммунальщики и спасатели отожгли в пойме реки Царица

Общество 17.03.2020 11:01
0
17.03.2020 11:01
Сегодня в пойме реки Царица на границе между Центральным и Ворошиловским районами в Волгограде провели контролируемый отжиг камыша и сухой растительности. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники районной коммунальной службы факелами поджигали сухую траву, но за процессом наблюдали и не давали пламени вырваться за пределы пожарные.
Отжиг камыша в весеннее время проводится регулярно. Делается это для того, чтобы избежать в последующем больших по масштабам и негативным последствиям пожаров.
Реклама
Волгоградский Митрополит о коронавирусе: «Молитва очищает человека и все общество»17.03.2020 14:34
Общество 17.03.2020 14:34
Волгоградец снова мешает функционерам из «Ротора» купить люксовый автомобиль17.03.2020 13:21
Общество 17.03.2020 13:21
Волгоградцы встречают эпидемию коронавируса с открытыми лицами17.03.2020 12:59
Общество 17.03.2020 12:59
На встречу волгоградского губернатора с общественниками маски надели двое17.03.2020 11:21
Общество 17.03.2020 11:21
Губернатор Волгоградской области предложил освободить ветеранов войны от оплаты услуг ЖКХ и капремонта17.03.2020 11:16
Общество 17.03.2020 11:16
В Волжском нашли подрядчика для строительства детсада, где случился фальстарт17.03.2020 11:03
Общество 17.03.2020 11:03
На границе Волгоградской области с Казахстаном начал действовать особый режим16.03.2020 18:36
Общество 16.03.2020 18:36
В Волгограде купают троллейбусы в целях борьбы с пандемией16.03.2020 17:47
Общество 16.03.2020 17:47
В Волгограде отменяют спортивные и культурные мероприятия16.03.2020 16:57
Общество 16.03.2020 16:57
Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома из-за карантина16.03.2020 16:53
Общество 16.03.2020 16:53
Губернатор определился с председателем комитета ЖКХ Волгоградской области16.03.2020 15:08
Общество 16.03.2020 15:08
В Волгоградской области школьников отправляют на каникулы16.03.2020 14:56
Общество 16.03.2020 14:56
Волгоградским школьникам разрешили учиться удаленно16.03.2020 14:25
Общество 16.03.2020 14:25
Волгоградский вуз до конца апреля закрывается для студентов16.03.2020 14:10
Общество 16.03.2020 14:10
Волгоградское УФАС пригрозило мерами за отсутствие масок в аптеках16.03.2020 11:39
Общество 16.03.2020 11:39
Реклама