Коммунальщики и спасатели отожгли в пойме реки Царица





Сегодня в пойме реки Царица на границе между Центральным и Ворошиловским районами в Волгограде провели контролируемый отжиг камыша и сухой растительности. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники районной коммунальной службы факелами поджигали сухую траву, но за процессом наблюдали и не давали пламени вырваться за пределы пожарные.

Отжиг камыша в весеннее время проводится регулярно. Делается это для того, чтобы избежать в последующем больших по масштабам и негативным последствиям пожаров.



