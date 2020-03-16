В Волгограде отменяют спортивные и культурные мероприятия

Общество 16.03.2020 16:57
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16.03.2020 16:57
Дополнительные меры, нацеленные на обеспечение безопасности людей от новой коронавирусной инфекции, вводятся в учреждениях культуры и спорта Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.
"Мы будем минимизировать мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования. Также мы работаем с организаторами коммерческих концертов по вопросу целесообразности проведения мероприятий именно в эти дни", - рассказал он. Консерватория им. Серебрякова переведена на дистанционный режим обучения.
Попков также сообщил, что пока не решен окончательно вопрос по предстоящему матчу "Ротора" с ФК "Спартак-2", который был запланирован на "Волгоград Арене" 22 марта.
"Если говорить о предстоящем матче "Ротора", то мы ждем решения РФС, который определит статус матча: проведение без зрителей или перенос. Зрители, которые купили билеты на матч, в случае его отмены, могут вернуть деньги в кассе", - уточнил замгубернатора.
Ограничения, предварительно, вводятся на неделю - с 16 по 22 марта.
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