В Волгограде отменяют спортивные и культурные мероприятия





Дополнительные меры, нацеленные на обеспечение безопасности людей от новой коронавирусной инфекции, вводятся в учреждениях культуры и спорта Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

"Мы будем минимизировать мероприятия, связанные с массовым пребыванием людей. Рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования. Также мы работаем с организаторами коммерческих концертов по вопросу целесообразности проведения мероприятий именно в эти дни", - рассказал он. Консерватория им. Серебрякова переведена на дистанционный режим обучения.

Попков также сообщил, что пока не решен окончательно вопрос по предстоящему матчу "Ротора" с ФК "Спартак-2", который был запланирован на "Волгоград Арене" 22 марта.

"Если говорить о предстоящем матче "Ротора", то мы ждем решения РФС, который определит статус матча: проведение без зрителей или перенос. Зрители, которые купили билеты на матч, в случае его отмены, могут вернуть деньги в кассе", - уточнил замгубернатора.

Ограничения, предварительно, вводятся на неделю - с 16 по 22 марта.



