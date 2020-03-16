Общество

Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома из-за карантина

Общество 16.03.2020 16:53 Новости компаний
0
16.03.2020 16:53 Новости компаний


Онлайн-кинотеатр Okko, входящий в экосистему Сбербанка, запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, чтобы воспользоваться ботом, нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK.
Рассказав боту об отменившихся планах и приложив фото, подтверждающее факт нахождения дома (это может быть селфи, любой предмет домашнего обихода или даже питомец), пользователь получит промокод на 14 дней бесплатного пакета подписок «Оптимум». После ввода промокода пользователю откроется доступ к 25 000 единиц контента, в том числе эксклюзивной премьере Okko «(Не)идеальный мужчина», лауреату премии «Оскар» «Паразиты», четвертому сезону сериала «Мистер Робот», лекциям TED, концертам классической музыки, мультсериалам, мультфильмам и множеству других развлекательных и образовательных программ.
Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:  «Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием».
Предложением могут воспользоваться все клиенты, но только один раз.
Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 2,8 млн человек. 
В Okko полностью отсутствует реклама. Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
16.03.2020 21:30
Общество 16.03.2020 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 17:47
Общество 16.03.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 16:57
Общество 16.03.2020 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 15:08
Общество 16.03.2020 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 14:56
Общество 16.03.2020 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 14:25
Общество 16.03.2020 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 14:10
Общество 16.03.2020 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 11:39
Общество 16.03.2020 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 11:33
Общество 16.03.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 10:16
Общество 16.03.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 09:46
Общество 16.03.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2020 09:05
Общество 16.03.2020 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2020 18:29
Общество 15.03.2020 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2020 16:37
Общество 15.03.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2020 16:06
Общество 15.03.2020 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Россия закрывает границы для иностранцев до 1 маяСмотреть фотографии
20:18
Невыполнимые рекомендации по профилактике коронавируса "закошмарили" ресторанный бизнес ВолгоградаСмотреть фотографии
18:54
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковской карты уже в 100 сельских магазинах Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:36
На границе Волгоградской области с Казахстаном начал действовать особый режимСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде купают троллейбусы в целях борьбы с пандемиейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В Волгограде отменяют спортивные и культурные мероприятияСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде судят члена ОПГ за превращение маргарина в сливочное маслоСмотреть фотографии
16:35
В ГУП "Волгофарм" нашли замену пропавшим медицинским маскамСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский избирком знает, как потратить 200 млн на голосование за КонституциюСмотреть фотографии
16:13
Волгоградские торговые сети не испытывают дефицита продуктовСмотреть фотографии
15:34
Голые и смелые волгоградцы хотят стать политическими лидерами РоссииСмотреть фотографии
15:31
В Волжском мужской голос сообщил о бомбе в школе №22Смотреть фотографии
15:29
Банк «Открытие»: волгоградцы гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусомСмотреть фотографии
15:08
Губернатор определился с председателем комитета ЖКХ Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области школьников отправляют на каникулыСмотреть фотографии
14:30
Экс-директора Волгоградского мотороремонтного завода избавили от уголовного преследованияСмотреть фотографии
14:25
Волгоградским школьникам разрешили учиться удаленноСмотреть фотографии
14:10
Волгоградский вуз до конца апреля закрывается для студентовСмотреть фотографии
13:38
Правительство РФ выделило 300 миллиардов рублей для защиты экономики и граждан от пандемииСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде присвоившую чужие деньги почтальона поймали на лжиСмотреть фотографии
13:08
На Волге началось раннее весеннее половодьеСмотреть фотографии
12:59
Жители Волгоградской области ищут работу по полгодаСмотреть фотографии
12:30
"сНежная буря" надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
12:18
Житель Волгоградской области 9 лет спустя ответит за смертельную драку с битамиСмотреть фотографии
11:55
Волгоградский облсуд отказал в смягчении приговора бывшему вице-мэру из-за его болезниСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Волгоградское УФАС пригрозило мерами за отсутствие масок в аптекахСмотреть фотографии
11:33
Волгоградский госуниверситет первым вводит дистанционное обучение студентовСмотреть фотографии
11:24
«Дезинфекция и пустые трибуны»: в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
На рынке в Волгограде изъяли 4 километра «запрещенки»Смотреть фотографии
09:57
В Волгограде иномарка протаранила «скорую», пострадала фельдшерСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 