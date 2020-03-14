Происшествия

В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршрутках

Происшествия 14.03.2020 09:46
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14.03.2020 09:46


Две аварии, в результате которых пострадали пассажирки маршрутных такси, произошли накануне в Волгограде и Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в городе-спутнике водитель маршрутного такси напротив дома №2б по улице Кирова допустил падение в салоне 61-летней пассажирки. В результате женщина получила травму головы и перелом костей носа. Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре его нашли наряды ГИБДД в ходе проведенных мероприятий.
В Советском районе Волгограда водитель маршрутки совершил экстренное торможение напротив дома №33 на проспекте Университетском. В результате в салоне травму лица и головы получила 79-летняя пенсионерка.

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