В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршрутках





Две аварии, в результате которых пострадали пассажирки маршрутных такси, произошли накануне в Волгограде и Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в городе-спутнике водитель маршрутного такси напротив дома №2б по улице Кирова допустил падение в салоне 61-летней пассажирки. В результате женщина получила травму головы и перелом костей носа. Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре его нашли наряды ГИБДД в ходе проведенных мероприятий.

В Советском районе Волгограда водитель маршрутки совершил экстренное торможение напротив дома №33 на проспекте Университетском. В результате в салоне травму лица и головы получила 79-летняя пенсионерка.



