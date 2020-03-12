ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгах

Общество 12.03.2020 11:19 Новости компаний
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12.03.2020 11:19 Новости компаний
По итогам расчетов за февраль энергосбытовая компания разошлет более 112 тысяч долговых квитанций за потребленную электроэнергию. Напоминания о долге, напечатанные по традиции на желтой бумаге, получат обладатели задолженности свыше 7 рублей.
«На первый взгляд, количество должников впечатляет, но стоит учитывать, что за последние два года количество наших клиентов выросло почти на 50 процентов с переходом потребителей на прямые договора», – прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в отделе по связям с общественностью энергосбытовой компании.
Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это сигнал о том, что необходимо урегулировать вопрос с задолженностью во избежание более строгих мер.
В случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной в «желтой» квитанции, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату).
Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru доступны данные по оплате и состоянию лицевого счета онлайн. Тут же есть возможность погасить долг с помощью банковской карты.
«ПАО «Волгоградэнергосбыт» благодарит всех добросовестных потребителей, и призывает не копить долг, – отметили в компании, – Напоминаем, что платежная дисциплина – сегодня самое главное условие обеспечения надежной работы энергосистемы и уютного проживания каждого жителя нашей области. Если вопрос относительно предъявленной задолженности не будет урегулирован, ПАО «Волгоградэнергосбыт» будет вынуждено обратиться в суд и применить к неплательщику весь спектр мероприятий, предусмотренный законодательством, в том числе, начисление пени и введение ограничения поставки электроэнергии».
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