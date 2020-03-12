ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгах





По итогам расчетов за февраль энергосбытовая компания разошлет более 112 тысяч долговых квитанций за потребленную электроэнергию. Напоминания о долге, напечатанные по традиции на желтой бумаге, получат обладатели задолженности свыше 7 рублей.

«На первый взгляд, количество должников впечатляет, но стоит учитывать, что за последние два года количество наших клиентов выросло почти на 50 процентов с переходом потребителей на прямые договора», – прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в отделе по связям с общественностью энергосбытовой компании.

Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это сигнал о том, что необходимо урегулировать вопрос с задолженностью во избежание более строгих мер.

В случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной в «желтой» квитанции, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату).

Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru доступны данные по оплате и состоянию лицевого счета онлайн. Тут же есть возможность погасить долг с помощью банковской карты.