В Волжском вандалы добрались до «луны»





Сегодня на обновленной смотровой площадке по улице Набережная в Волжском были обнаружены последствия очередного акта вандализма. Свои "автографы" неизвестные графоманы оставили прямо на балюстраде у спуска к реке. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского.





Это место, также известное, как "луна", является излюбленным у волжан и гостей города. Сюда со всего Волжского приезжают жители, чтобы насладиться чудесным панорамным видом и полюбоваться закатом, а молодожены делают свои первые свадебные фото. В мэрии попросили сообщить любую информацию о тех, кто может быть причастен к этим «художествам».

Фото группы Открытый Волжский вконтакте.