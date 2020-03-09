Общество 09.03.2020 15:35
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09.03.2020 15:35
Полицейская кавалерия открыла сегодня свой первый сезон службы в Волгограде. Кавалеристы верхом на лошадях будут следить за общественным порядком на Мамаевом кургане, в ЦПКиО, прилегающих улицах, в том числе, в дни футбольных матчей. Сегодня на "Волгоград-Арене" - первая игра в рамках тура ФНЛ.
Губернатор Андрей Бочаров, прибывший на спортивный праздник, оценил красоту и стать жеребцов, которых пару недель назад доставили в Волгоград с Воронежского конного завода. По словам начальника УМВД по Волгограду Павла Гищенко, пока службу несут пять пар кавалеристов. В ближайшее время ожидается поставка новых лошадей Орловской породы. Глава региона назвал рысаков настоящими красавцами и пожелал кавалерийскому центру УВД успешной службы.
Собственная кавалерия у полиции Волгограда появилась впервые за долгие годы минувшей осенью. В октябре в Дзержинском районе открыли Центр кинологической службы и кавалерийского взвода в составе полка ППС Управления МВД России по городу. Такие подразделения на территории области ранее существовали только в Волжском и Камышине. В ближайшее время на базе волгоградского кавалерийского центра будет открыт детский конный клуб.
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