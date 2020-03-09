



Полицейская кавалерия открыла сегодня свой первый сезон службы в Волгограде. Кавалеристы верхом на лошадях будут следить за общественным порядком на Мамаевом кургане, в ЦПКиО, прилегающих улицах, в том числе, в дни футбольных матчей. Сегодня на "Волгоград-Арене" - первая игра в рамках тура ФНЛ.





Губернатор Андрей Бочаров, прибывший на спортивный праздник, оценил красоту и стать жеребцов, которых пару недель назад доставили в Волгоград с Воронежского конного завода. По словам начальника УМВД по Волгограду Павла Гищенко, пока службу несут пять пар кавалеристов. В ближайшее время ожидается поставка новых лошадей Орловской породы. Глава региона назвал рысаков настоящими красавцами и пожелал кавалерийскому центру УВД успешной службы.



