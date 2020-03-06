В Волгограде для пароходов составили праздничное расписание

Общество 06.03.2020 16:45
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06.03.2020 16:45
В понедельник, 9 марта, теплоходы будут работать по расписанию выходного дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, навигация продолжится по двум речным маршрутам: «Волгоград - Культбаза» и «Руднева - Сарпинский». Всего в течение трех праздничных дней - 7, 8 и 9 марта - пассажирские суда совершат по 42 рейса.
Сегодня впервые в этом году возобновил свою работу один из самых популярных речных маршрутов «Волгоград - Культбаза». Теплоходы будут отправляться по средам, пятницам и в выходные от причала №13 в 8.15 и 15.30, от островной части города - 09.45 и 16.30.
Продолжает работать и круглогодичное направление «Руднева - Сарпинский». Время отправления судов от пристани «Руднева» - 05.50, 08.00, 11.30, 14.40 и 18.00, обратно теплоходы выходят в 6.10, 8.20, 11.50, 15.00 и 18.20. Количество рейсов на основных направлениях с учетом изменения пассажиропотока будет постепенно увеличиваться.
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