Общество 05.03.2020 14:38
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05.03.2020 14:38
ООО «Промкомплект» стало единственным участником и победителем аукциона на оказание услуг по обращению с животными без хозяев, который проводили власти Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», фирма освоит более 1,1 миллиона бюджетных рублей. За эти деньги исполнитель должен будет социализировать 73 животных без владельцев. В частности, отловить их и вернуть в прежние места обитания. В стоимость контракта входит также содержание бездомышей в течение 21 дня, включая вакцинацию, чипирование, лечение, биркование, а также стерилизацию и кастрацию. Предусматривается и утилизация биологических отходов в случаях гибели, медикаментозной эвтаназии, а также естественной смерти животного. Впрочем, есть опасение, что бездомные собаки, которые попадут в «лапы» «Промкомплекта», не переживут «гуманного» отношения.
В прошлом году КСП Волгоградской области разоблачила методы обращения с бездомными животными, которые практиковались в ООО «Промкомплекте», а также индивидуальным предпринимателем Е.В.Зубенко. Эта фирма и индивидуальный предприниматель в разные годы оказывали властям Волжского услуги по отлову и умерщвлению бездомных собак. По стечению обстоятельств, учредителем «Промкомплекта» является однофамилец или родственник индивидуального предпринимателя. Аудиторы КСП Волгоградской области выявили многочисленные нарушения, допущенные, в частности, данными исполнителями муниципальных контрактов при отлове и содержании бездомных животных.
Как считают аудиторы КСП Волгоградской области, в 2018 году предприниматель Зубенко выловила на улицах города 878 бездомных собак и кошек. Причем были умерщвлены почти все – 836 животных. На содержание попали лишь 42 собаки. В 2019 году учредитель ООО "Промкомплект", человек с такой же фамилией, как у предпринимателя Зубенко, хорошо потрудился и выловил на улицах Волжского 309 бездомных животных. Все они были умерщвлены.
По данным КСП Волгоградской области, ИП Зубенко Е.В. и ООО "Промкомплект" отправляли на тот свет животных в день отлова, тогда как их должны были осматривать специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных. То есть предприниматели сами принимали решения о судьбе животных, что запрещено действующими правилами. Также предприниматель Зубенко и учредитель ООО "Промкомплект" подвергали медикаментозной эвтаназии по причине агрессивности животных, акты выбытия которых подписывал гражданин, имеющий поддельный диплом Дубовского зооветеринарного колледжа.
Кроме того, по информации аудиторов КСП, предприниматель Зубенко не представляла информацию о ветеринарных препаратах, которыми проводилась эвтаназия. А в ООО "Промкомплект" предоставили документы на препараты, которые могут использоваться для этих целей только в качестве вспомогательных средств. При этом пункты временного содержания животных у предпринимателя Зубенко располагались в коровнике в Среднеахтубинском районе в нарушение всех требований, предъявляемых к этим объектам, касающихся обязательного наличия ограждений, освещения и отопления.
Ни предприниматель Зубенко, ни фирма «Промкомплект» не имели официальных сайтов, где должна была публиковаться информация об отловленных животных. Но это, по сравнению с вышесказанным, было лишь «цветочками».
Информация о выявленных КСП Волгоградской области нарушениях исполнителями муниципальных контрактов на отлов и содержание бездомных животных была опубликована рядом СМИ, в том числе ИА «Высота 102». Защитники животных, узнавшие о методах обращения с бездомышами такими предпринимателями, выражали надежду, что чиновники больше не подпустят их к освоению бюджетных средств. Однако их надеждам не суждено было сбыться. Теперь в фирме, работники которой умерщвляли всех выловленных животных, должны будут лечить, кормить и оперировать бездомных собак в соответствии с требованиями недавно вступившего в силу нового закона.
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