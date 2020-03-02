В Волгоградской области 33 новорожденных появились на свет 29 февраля





29 февраля в роддомах и перинатальных центрах региона появились на свет 33 малыша (20 мальчиков и 13 девочек). Из них двое – в Волгоградском областном перинатальном центре № 2 в Советском районе, сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Рома Попов родился в 6.35 утра. Вес крепыша - 4550 г, рост 58 см. В семье Поповых это уже третий ребенок: дома его ждут две старшие сестрички.

«Мне говорили – рожай только не 29-го! А я, наоборот, хотела родить именно в этот день. Удивительный день. Думаю, люди, появившиеся на свет 29 февраля, и сами обладают уникальными качествами и судьбой», — рассказывает Анастасия Попова.

29 февраля в 11.00 появилась на свет и дочь Юлии Скрынниковой Виктория (вес 3540 г, рост 53 см). Малышка стала второй дочкой в семье.

«У меня шла только 38-я неделя. Думали, что роды будут в марте, но наша крошечка решила по-своему, — улыбается Юлия. — В полшестого утра мы поехали рожать. Сначала я расстроилась, потом почитала про день 29 февраля и переменила решение. Самое главное — дочка здоровенькая. Большое спасибо коллективу «перинаталки»: и врачам, и акушеркам. Дай Бог им всем здоровья! Первые роды у меня были очень сложные. Вторые прошли отлично».

Напомним, 29 февраля бывает только раз в четыре года. Так что дни рождения 33 малыша будут отмечать не каждый год. Нынешний год - високосный.

На фото: Анастасия Попова с новорожденным сыном.