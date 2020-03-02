Общество

В Волгограде на месте скандального провала около жилого дома появилась «песочница»

Общество 02.03.2020 14:32
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02.03.2020 14:32


Несколько «Камазов» с грунтом понадобилось, чтобы ликвидировать образовавшийся неделю назад провал около дома №3 по ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие магазина, расположенного в доме, первые тонны земли проваливались в яму, как в бездну. Журналисты ИА «Высота 102» и сами убедились ранее в наличии огромных пустот, которые зияли в провале. После того, как в яму опрокинули несколько тонн земли, сверху накидали с горкой песочку. Правда, играть в такой «песочнице» все же не стоит. По словам рабочих, они не видели никаких укрепительных работ, которые должны были произвести перед засыпкой провала. «Не было ни тяжелой техники, ни строительных материалов или металлических конструкций, которыми бы укрепили провал. Только рабочие внизу что-то делали – наверное, своими руками все и укрепили», - предположили очевидцы. 
Особенно удивил их тот факт, что со дна провала не вытащили даже часть оторвавшегося металлического вентиляционного короба. Между тем, земля может  "ходить ходуном"  над незакрепленным предметом. «Скорее всего, песок с землей будут оседать и неудивительно, если когда-нибудь  здесь снова что-нибудь произойдет», - предположили они. 
Напомним, ранее в администрации Волгограда причиной случившегося  назвали обрушение кровли заброшенного подвального помещения. Раньше оно относилось к общедомовому имуществу и использовалось  для хозяйственно-бытовых нужд жителей. По словам горожан, еще в советские времена здесь располагалась прачечная.   Долгое время объект  не эксплуатировался, в результате чего постепенно обветшал, в том числе пришли в непригодное состояние верхние металлические перекрытия, что и привело к их разрушению.
Предварительный анализ показал, что целостность фундамента и капитальных конструкций жилого здания из-за  инцидента не нарушены, утверждали ранее  в администрации. Было принято решение ликвидировать заброшенное помещение.  Специалисты должны были заложить  строительными материалами проем, соединяющий  существующий подвал  дома и заброшенное помещение, после чего  засыпать и утрамбовать этот аварийный участок. 

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