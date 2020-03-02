В Волгограде накрыли бордель в салоне эротического массажа





Полицейские задержали по подозрению в организации занятия проституцией 30-летнюю хозяйку салона эротического массажа в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержанная подозревается в том, что организовала в салоне незаконную деятельность по оказанию клиентам услуг интимного характера, установив специальный прейскурант. Оперативники задержали и 24-летнюю жительницу Краснооктябрьского района, непосредственно оказывавшую данные услуги. Обе женщины сознались в содеянном.





Операцию по выявлению борделя и задержанию подозреваемых провели оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Отдела полиции №4 (Центральный район) Управления МВД России по г.Волгограду.





По факту организации занятия проституцией возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Сообщается, что в отношении оказывавшей услуги интимного характера девушки составлен административный протокол.



