В Волжском при поддержке спецназа взяли трио наркодилеров





Трое неработающих жителей Волжского задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102», в спецоперации были задействованы сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД , Управления МВД России по г. Волжскому и бойцы полицейского спецподразделения «Гром».



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, волжане приобретали наркотик в сети Интернет с целью дальнейшего сбыта путем закладок в тайниках на территории города-спутника. Между задержанными существовало разграничение обязанностей – один из них принимал заказы, второй занимался расфасовкой наркотика, а третий – осуществлял закладки.В ходе обыска в квартире одного из задержанных изъяты весы, пакетики и другие приспособления для фасовки.В различных районах г. Волжского изъяты закладки с наркотическими средствами, веса которого хватило бы на приготовление 440 разовых доз.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до 20 лишения свободы.После отбытия подозреваемыми административного ареста за отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения, задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.