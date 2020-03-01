В Волжском при поддержке спецназа взяли трио наркодилеров

В ходе обыска в квартире одного из задержанных изъяты весы, пакетики и другие приспособления для фасовки.
В различных районах г. Волжского изъяты закладки с наркотическими средствами, веса которого хватило бы на приготовление 440 разовых доз.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до 20 лишения свободы.
После отбытия подозреваемыми административного ареста за отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения, задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.