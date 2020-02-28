Общество

В контактном зоопарке Волгограда звери пахали без продыха

Общество 28.02.2020 14:11
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28.02.2020 14:11


Нарушения федерального закона об ответственном обращении с животными выявлены в работе контактного зоопарка, расположенного в ТРК «Акварель». Как сообщил ИА «Высота 102» старший помощник Волгоградского межрегионального природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, по итогам проверки владельцу зверинца выдано предписание с требованием устранить в течение месяца все несоответствия.
Главная претензия надзорного органа – беспрепятственный доступ посетителей к животным, которые «работают» в режиме восьмичасового рабочего дня семь дней в неделю. Также отсутствовал контроль за действиями гостей со стороны персонала и не было документов на корма для питомцев.
После ажиотажа с вступлением в силу федерального закона об обращении с животными волгоградские контактные зоопарки, как и в других регионах страны, стали повально переименовывать. В ТРК «Акварель» эту площадку, к примеру, стали называть выставкой. Однако суть при этом осталась прежней. Дмитрий Навасардян пояснил, что такая «маскировка» не освобождает владельцев зоопарков от исполнения новых требований. Более того, выставки животных имеют право работать не более четырех часов в день.
Автономная некоммерческая организация Сияние», владеющая контактным зоопарком, уже начала исполнять полученное предписание. По словам старшего помощника природоохранного прокурора, если все нарекания не устранят, то надзорный орган обратится в суд. 
Изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении в животными» вступили в силу с 1 января 2020 года. Согласно новым правилам, «деятельность по использованию зверей в культурно-зрелищных целях, основная цель которой - предоставление зрителям физического контакта с ними, не допускается». Трогать питомцев, брать их на руки теперь можно только «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».
Иными словами, физический контакт с обитателями зоопарков закон не запрещает. Однако на собственников зверинцев наложены определенные ограничения. 
Инициатором проведения проверки в природоохранной прокуратуре выступил волгоградец Илья Дурманов. Он полагает, что реальных изменений в контактных зоопарках с ужесточением федеральных норм пока не произошло. Более того, в Волгограде даже растет количество контактных зоопарков. Недавно аналогичная площадка открылась в одном из торговых комплексов Красноармейского района.
Фото: Илья Дурманов.

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