Снег и туман накроют федеральные трассы в Волгоградской области





Осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, а в отдельных районах – туман, при колебаниях температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок, ожидаются на федеральных дорогах в Волгоградской и Воронежской областях к 24 февраля. 23 февраля, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, снег и туман накроют трассы в Рязанской и Тамбовской областях. Дорожники ориентируются на данные Гидрометцентра и спутниковых метеосистем.

«Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области 181 единицу дорожной техники. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется в том числе при помощи систем видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог»,- отметили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

