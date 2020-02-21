Общество

Власти Волгограда заказали эвакуаторы для зачистки мест проведения мероприятий

Общество 21.02.2020 15:55
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21.02.2020 15:55


Триста тысяч рублей – такова начальная стоимость контракта на эвакуацию транспортных средств в местах проведения городских мероприятий. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещена документация на проведение электронного аукциона. Администрация города ищет исполнителей услуг на эвакуацию автомобилей в 2020 году. Объем услуг – 120 часов. По требованию заказчика эвакуаторы должны в течение часа прибыть на обозначенное место и убрать  припаркованные автомобили, доставив их в целости и сохранности на специализированную стоянку. При этом заявки могут поступать и в выходные, и в праздничные дни, а исполнитель должен будет готов принимать их круглосуточно. Определены и другие требования к исполнению заказов. Так, эвакуаторы должны иметь возможность погрузки автотранспортных средств без водителя массой до 3,5 тонн  из ряда, имеющего препятствия спереди и сзади, с применением фото-видео фиксации перед погрузкой и после разгрузки.

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