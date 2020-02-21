Общество

Пора на грядки: волгоградских дачников предупредили о досрочном открытии речного сообщения

Общество 21.02.2020 12:05
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21.02.2020 12:05


6 марта одним из первых возобновит свою работу рейс «Волгоград – Культбаза». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в начале навигации теплоходы по маршруту начнут совершать  4 рейса в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Время отправления от «Речпорта» 8.15 и 15.30, от островной части города - 09.45 и 16.30. Количество рейсов на основных направлениях с учетом изменения пассажиропотока будет постепенно  увеличиваться  и, ближе к официальному открытию дачного сезона, движение по маршрутам начнет осуществляться в полном объеме. 
Расписание рейсов на 2020 год сформировано с учетом потребностей и пожеланий жителей острова Сарпинский  и владельцев дачных участков.  Так, для удобства волгоградцев, пользующихся речным транспортом в Красноармейском районе, на 23 дня раньше перенесено открытие маршрута в южной части города. Теплоходы по направлению  «Красноармейск – Вязовая грива» начнут ходить уже 3 апреля, в этот же день запланировано открытие и маршрута «Волгоград - Островная». 
На время традиционного повышения воды в Волге  суда начнут осуществлять пассажирские перевозки  по направлениям: «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики».

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