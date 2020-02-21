Общество 21.02.2020 12:05
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21.02.2020 12:05
6 марта одним из первых возобновит свою работу рейс «Волгоград – Культбаза». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в начале навигации теплоходы по маршруту начнут совершать 4 рейса в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Время отправления от «Речпорта» 8.15 и 15.30, от островной части города - 09.45 и 16.30. Количество рейсов на основных направлениях с учетом изменения пассажиропотока будет постепенно увеличиваться и, ближе к официальному открытию дачного сезона, движение по маршрутам начнет осуществляться в полном объеме.
Расписание рейсов на 2020 год сформировано с учетом потребностей и пожеланий жителей острова Сарпинский и владельцев дачных участков. Так, для удобства волгоградцев, пользующихся речным транспортом в Красноармейском районе, на 23 дня раньше перенесено открытие маршрута в южной части города. Теплоходы по направлению «Красноармейск – Вязовая грива» начнут ходить уже 3 апреля, в этот же день запланировано открытие и маршрута «Волгоград - Островная».
На время традиционного повышения воды в Волге суда начнут осуществлять пассажирские перевозки по направлениям: «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики».
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