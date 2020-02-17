В Волгоградской области плохого мяса стало больше

Общество 17.02.2020 11:02
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17.02.2020 11:02
Более 1200 проб мяса и мясной продукции взяли специалисты Роспотребнадзора в Волгоградской области в прошлом году. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении ведомства, мясо исследовали на наличие ГМО, паразитов, содержания антибиотиков, радиоактивных веществ и др. Не соответствующими гигиеническим нормам по микробиологическим показателям признано 3,4 % проб, что незначительно, но превышает показатели 2018 года (было 2,8%).
С целью недопущения попадания на потребительский рынок недоброкачественной мясной продукции выданы предписания о приостановке реализации продукции, забраковано и изъято из оборота 121 партия мяса и мясной продукции объемом 331,7 кг.
В ходе проверок установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании: отсутствие товаро-сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию, отсутствие маркировки, нарушения условий хранения и реализации продукции, не соблюдение требований к санитарно-техническому состоянию и содержанию помещений, соблюдению правил личной гигиены персоналом. За выявленные нарушения наложено 211 штрафов на 1,5 миллиона рублей.
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