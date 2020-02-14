Волгоградская епархия показала цветную роспись собора Александра Невского





Под кистью иконописцев "оживают" серые стены построенного в центре Волгограда собора Александра Невского, сообщает ИА "Высота 102". По информации Волгоградской епархии, как идут работы по росписи храма сегодня посмотрел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Он побывал внутри собора и поднялся на строительные леса. В настоящее время специалисты уже ведут арнаментную работу.





Напомним, что сам храм снаружи будет точной копией собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создают нечто новое, но по всем православным канонам.

Открытие в Волгограде 85-метрового Александро-Невского собора, который станет кафедральным, намечено на 2021 год.



