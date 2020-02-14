В Волгограде чиновники выкинули сироту из очереди на жилье

Прокуратура Волгограда в суде добилась признания незаконным решения чиновников об исключении сироты из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратился 19-летний молодой человек с жалобой на действия чиновников комитета социальной защиты населения Волгоградской области. Основанием для принятия комитетом социальной защиты населения Волгоградской области такого решения послужило наличие у сироты права собственности на долю в коммунальной квартире, что, по мнению ведомства, указывало на отсутствие у него нуждаемости в жилом помещении. Однако прокуратура выяснила, что молодой человек отдельного жилья не имеет, а собственниками коммуналки являются другие, посторонние для него люди. Кроме того, с учетом его небольшой доли в коммунальной квартире закрепление за ним отдельной комнаты в установленном порядке не представляется возможным.

В этой связи прокурором Волгограда в суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области об исключении молодого человека из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также возложении обязанности восстановить его в списке. Центральный суд Волгограда отказал прокуратуре в удовлетворении заявленных требований. Но судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции отменено.

Согласно новому решению суда апелляционной инстанции требования прокурора Волгограда удовлетворены в полном объеме. Данное судебное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Сейчас в интересах молодого человека прокурором города предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на комитет строительства Волгоградской области обеспечить молодого человека благоустроенным жилым помещением по договору найма специализированного жилого фонда. В настоящее время данный иск находится на стадии рассмотрения в Центральном районном суде Волгограда.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о другом подобном случае. 22-летнюю Марину Камалову также лишили права на получение жилья как сироту по той причине, что она владеет долей в квартире. При этом размер площади в квартире, куда девушку даже не пускали, был ниже нормы обеспеченности жильем, а прописки у волгоградки нет. Девушка сейчас судится с чиновниками.

Ранее в администрации Волгоградской области заявляли, что регион стабильно перевыполняет целевой показатель, установленный Минпросвещения России, по обеспечению жильем граждан, относящихся к категории «дети-сироты». Так, отчитались чиновники, по итогам 2018 года задание федерального центра превышено в 2,5 раза: при плане в 174 человека новоселами стали 395 молодых людей. До конца 2019 года планируется решить жилищный вопрос для 350 человек (при плановом показателе в 175). Однако потребность в жилье для детей-сирот остается высокой: ежегодно в очередь на предоставление жилья специализированного жилищного фонда Волгоградской области становятся более 500 человек.