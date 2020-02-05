Традиции «Ростелекома»: «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи объединяет студентов разных городов
Телеком 05.02.2020 10:06
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05.02.2020 10:06
Студенты Волгоградского и Северо-Осетинского государственных университетов сразились в интеллектуальном поединке на кубок компании «Ростелеком», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Студенческие игры «Что? Где? Когда?» с использованием сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) между различными вузами и городами ЮФО уже стали традиционными.
Вопросы и задания, на которые предлагалось ответить игрокам, были посвящены широкому кругу тем, в том числе – цифровой среде и телеком-отрасли.
В итоге упорной интеллектуальной борьбы победу одержала команда Волгоградского государственного университета, опередив соперников из Северной Осетии. Но, по признанию студентов, ценнее победы было интересное межвузовское общение, комфортная обстановка, возможность проявить себя и найти единомышленников. Всех участников ждали призы и подарки от «Ростелекома» и приятные бонусы.
«Турнир прошел как всегда на высоком уровне. Мы получили большое удовольствие. Конечно, было сложно, но очень интересно. Спасибо “Ростелекому” за отличную идею и прекрасную организацию», – поделился капитан команды «Что? Где? Когда?» Волгоградского государственного университета Григорий Любименко.
Впервые такой формат игры состоялся в 2015 году, тогда были применены современные технологии связи, звук и изображение передавались в режиме онлайн на высокой скорости, благодаря чему удалось создать единое пространство для команд и ощущение присутствия. По итогам первой встречи было принято решение сделать мероприятие традиционным и расширить его географию.
«Объединяя студентов из разных городов посредством игры и наших технологий, мы создаем не только возможность неформального общения, но и стимулируем интерес к телеком-отрасли, поощряем ребят узнавать больше о принципах работы цифровых сервисов и развиваться в ногу со временем. Уверен, что у этого формата игры большой потенциал, и список вузов-участников будет постоянно расширяться», – отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
«Ростелеком» большое внимание уделяет работе с молодежным и студенческим сообществом. В активе компании – участие в работе профильной кафедры Волгоградского государственного университета, организация экскурсий на объекты телеком-инфраструктуры, поддержка праздничных мероприятий, в числе которых День студента, и многих других социальных проектов.
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