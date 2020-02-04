Суд узаконил проживание волгоградцев в пожарном депо





Тракторозаводский районный суд Волгограда по иску мэрии признал помещения здания пожарного депо жилыми. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда. В 2008 году двухэтажное здание пожарного депо общей площадью 1562,6 кв.м., расположенное по ул. им. Адмирала Ушакова, 14, было принято принято в муниципальную собственность Волгограда в связи с тем, что был ликвидирован Волгоградский тракторный завод, которому оно принадлежало. В Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество была внесена запись о регистрации права собственности на указанное здание с указанием на назначение как нежилое. Однако на втором этаже депо продолжали жить люди.

Поскольку ОАО «Волгоградский тракторный завод» был ликвидирован, администрация Волгограда обратилась в суд с заявлением о признании ряда помещений, расположенных на втором этаже по вышеуказанному адресу жилыми помещениями и установлении факта их пользования гражданами, проживающими в них, на условиях социального найма. Теперь здание пожарного депо будет являться социально-значимым объектом. Решение не вступило в законную силу.



