Общество 27.01.2020 15:00
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27.01.2020 15:00
Волгоградцы обеспокоены судьбой обитателей контактных зоопарков. Сотрудники выставки «Зеленая станция» известили своих подписчиков в Инстаграме о том, что в марте они прекращают работу, сообщает ИА «Высота 102». Под этим постом завязалась живая дискуссия по вопросу дальнейшего местонахождения зверей.
«У меня вопрос, куда вы будете девать животных? Если раздавать, то мы взяли бы морскую свинку», «мы бы тоже могли взять хорька или суриката», - наперебой предлагали свою помощь волгоградцы. Работники выставки пояснили, что «будут рады найти хорошие заботливые руки» для питомцев. «Если у вас есть дети, вы должны взять полную ответственность за бережное и гуманное отношение к питомцам, чтобы дети с ними не играли как с куклами», - ответили в зоопарке.
Для более экзотических пород животных требуются профессиональные условия содержания. Поэтому их будут передавать в питомники и зоопарки, «где они будут под контролем специалистов».
Однако данную информацию опровергла представитель федеральной сети зоопарков, в которую входит волгоградская выставка. В телефонной беседе с корреспондентом «Высота 102» Светлана Крюкова, соучредитель АНО «Сияние», которой принадлежит волгоградский зоопарк, категорично заявила, что в цирки их подопечные точно не попадут. Желающим забрать питомцев к себе домой она посоветовала напрямую обращаться к местному руководству зоопарков. От дальнейших комментариев Крюкова отказалась. «Это коммерческая тайна», - заключила совладелица некоммерческой организации, зарегистрированной в Тюмени.
Содержать диких животных в квартирах и частных домах, согласно постановлению Правительства России, запрещено. В стоп-лист попали различные виды ядовитых змей, крокодилы, тигры, страусы и т.д.
Деятельность контактных зоопарков запретили с 1 января 2020 года, когда вступили в силу изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».
Председатель комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя на днях тему закрытия контактных зоопарков, сообщил, что гражданам, которые переживают за будущее зверей, можно обращаться в управление Россельхознадзора, органы исполнительной власти региона или в облкомприроды. Представители этих структур, по словам Бурматова, должны контролировать за тем, куда и как пристраивают питомцев.
В начале января на контактные зоопарки в Волгограда пожаловался горожанин Илья Дурманов. Он направил в полицию, Роспотребнадзор и Госдуму заявления с просьбой провести проверку законности содержания зверей в торгово-развлекательных центрах.
Фото: Илья Дурманов.
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