Общество

Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»

Общество 27.01.2020 15:00
2
27.01.2020 15:00


Волгоградцы обеспокоены судьбой обитателей контактных зоопарков. Сотрудники выставки «Зеленая станция» известили своих подписчиков в Инстаграме о том, что в марте они прекращают работу, сообщает ИА «Высота 102». Под этим постом завязалась живая дискуссия по вопросу дальнейшего местонахождения зверей.
«У меня вопрос, куда вы будете девать животных? Если раздавать, то мы взяли бы морскую свинку», «мы бы тоже могли взять хорька или суриката», - наперебой предлагали свою помощь волгоградцы. Работники выставки пояснили, что «будут рады найти хорошие заботливые руки» для питомцев. «Если у вас есть дети, вы должны взять полную ответственность за бережное и гуманное отношение к питомцам, чтобы дети с ними не играли как с куклами», - ответили в зоопарке.
Для более экзотических пород животных требуются профессиональные условия содержания. Поэтому их будут передавать в питомники и зоопарки, «где они будут под контролем специалистов».
Однако данную информацию опровергла представитель федеральной сети зоопарков, в которую входит волгоградская выставка. В телефонной беседе с корреспондентом «Высота 102» Светлана Крюкова, соучредитель АНО «Сияние», которой принадлежит волгоградский зоопарк, категорично заявила, что в цирки их подопечные точно не попадут. Желающим забрать питомцев к себе домой она посоветовала напрямую обращаться к местному руководству зоопарков. От дальнейших комментариев Крюкова отказалась. «Это коммерческая тайна», - заключила совладелица некоммерческой организации, зарегистрированной в Тюмени. 
Содержать диких животных в квартирах и частных домах, согласно постановлению Правительства России, запрещено. В стоп-лист попали различные виды ядовитых змей, крокодилы, тигры, страусы и т.д.
Деятельность контактных зоопарков запретили с 1 января 2020 года, когда вступили в силу изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».
Председатель комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя на днях тему закрытия контактных зоопарков, сообщил, что гражданам, которые переживают за будущее зверей, можно обращаться в управление Россельхознадзора, органы исполнительной власти региона или в облкомприроды. Представители этих структур, по словам Бурматова, должны контролировать за тем, куда и как пристраивают питомцев.
В начале января на контактные зоопарки в Волгограда пожаловался горожанин Илья Дурманов. Он направил в полицию, Роспотребнадзор и Госдуму заявления с просьбой провести проверку законности содержания зверей в торгово-развлекательных центрах.
Фото: Илья Дурманов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Кровля, фасады, заборы. (8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
27.01.2020 18:18
Общество 27.01.2020 18:18
Комментарии 3

0
Далее
Общество
27.01.2020 13:11
Общество 27.01.2020 13:11
Комментарии 5

0
Далее
Общество
27.01.2020 11:04
Общество 27.01.2020 11:04
Комментарии 7

0
Далее
Общество
27.01.2020 10:03
Общество 27.01.2020 10:03
Комментарии 61

0
Далее
Общество
27.01.2020 09:45
Общество 27.01.2020 09:45
Комментарии 10

0
Далее
Общество
27.01.2020 09:38
Общество 27.01.2020 09:38
Комментарии 1

0
Далее
Общество
27.01.2020 08:36
Общество 27.01.2020 08:36
Комментарии 4

0
Далее
Общество
27.01.2020 06:18
Общество 27.01.2020 06:18
Комментарии 12

0
Далее
Общество
26.01.2020 20:35
Общество 26.01.2020 20:35
Комментарии 15

0
Далее
Общество
26.01.2020 18:45
Общество 26.01.2020 18:45
Комментарии 2

0
Далее
Общество
26.01.2020 15:45
Общество 26.01.2020 15:45
Комментарии 10

0
Далее
Общество
26.01.2020 15:18
Общество 26.01.2020 15:18
Комментарии 9

0
Далее
Общество
26.01.2020 11:02
Общество 26.01.2020 11:02
Комментарии 9

0
Далее
Общество
25.01.2020 16:39
Общество 25.01.2020 16:39
Комментарии 17

0
Далее
Общество
25.01.2020 09:28
Общество 25.01.2020 09:28
Комментарии 24

0
Далее

Лента новостей

19:44
8 тысяч сухпайков: в Волгограде военных подозревают в крупном хищенииСмотреть фотографии
19:09
Волгоградскому облизбиркому предстоит ударно потрудиться перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
18:18
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детейСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посетитель кафе-бильярдной откусил ухо и нос соперникуСмотреть фотографии
16:19
Стало еще хуже: экологические проблемы Дзержинского района Волгограда не решаются годамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»Смотреть фотографии
14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
12:24
Волгоградец перевел мошенникам 100 тысяч рублей за мифическую работуСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
08:23
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата Смотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетамСмотреть фотографии
06:18
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
«Вернулся из Сирии и умер от инфаркта»: вдове военного летчика из Волгограда отказали в выплатах за госнаграду Смотреть фотографии
18:45
В «Концессиях теплоснабжения» объяснили отсутствие тепла в домах на севере Волгограда на второй день после аварииСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молоткаСмотреть фотографии
15:18
Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинамСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникамСмотреть фотографии
11:02
«А был ли инвалид?»: жители двора в Волгограде требуют убрать опасный гаражСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантинСмотреть фотографии
09:15
Свалка на месте: поселок в Волго-Ахтубинской пойме не хотят избавить от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
12 миллионов на заграничные сборы: волгоградский «Ротор» потратит еще немного денег на ТурциюСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигаретСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области за полтора миллиона издадут фотоальбом достиженийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 