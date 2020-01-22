В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадут

Общество 22.01.2020 16:27
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22.01.2020 16:27
В двух торговых центрах Волгограда объявили о закрытии контактных зоопарков. Как стало известно ИА «Высота 102», руководство выставки «Зеленая станция» в официальных письмах известило об этом ТРЦ. Так, в «Акварели» зоопарк прекратит работу 5 марта, в «Мармеладе» - 12 марта.
«В данный момент решаются вопросы по устройству животных в добрые и заботливые руки. Процедура закрытия выставки - это работа не одного дня и даже не недели», - такой комментарий появился на официальной странице «Мармелада» в Инстаграме.
Куда именно попадут животные, насколько эти новые руки окажутся добрыми и заботливыми – пока не знают даже работники зоопарков. «Зеленая станция» является федеральной сетью, поэтому судьбу зверей будут решать столичные собственники выставки.
Деятельность контактных зоопарков, в соответствии с новой редакцией федерального закона об обращении с животными, запрещена с 1 января 2020 года. Допускать физический контакт с питомцами в культурно-массовых целях не допускается. Брать их на руки теперь можно только «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».
Волгоградец Илья Дурманов недавно направил обращения в несколько ведомств с требованием прекратить работу трогательных зоопарков в городских торговых центрах. По мнению мужчины, требование федерального закона в таких заведениях не соблюдают, а животные перегружены и не имеют возможности отдыхать от людей. Заявления активиста адресованы в полицию, Роспотребнадзор и комитет по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ.
Фото: Илья Дурманов.
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