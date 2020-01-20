Волгоградец пожаловался в надзорные органы на контактный зоопарк





В Роспотребнадзор, администрацию президента России, в Госдуму и полицию направил свои обращения житель Волгограда по факту незаконной, по его мнению, работы контактного зоопарка. Как сообщил ИА «Высота 102» автор жалоб Илья Дурманов, в ТРЦ «Акварель» данное заведение только сменило название на «выставку», но суть осталась прежней.

С 1 января 2020 года вступили изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении в животными». Согласно новым правилам, «деятельность по использованию зверей в культурно-зрелищных целях, основная цель которой - предоставление зрителям физического контакта с ними, не допускается». Трогать питомцев, брать их на руки теперь можно только «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».





Илья Дурманов предполагает, что зоопарк в «Акварели» новые требования закона не соблюдает. «Животные перегружены работой. Поток посетителей не контролируется. В момент моего визита на новогодних каникулах в зоопарке было около 50 человек. Животные не имеют обязательных перерывов, тихих часов и выходных дней», - указано в жалобе волгоградца.





Корреспонденты ИА «Высота 102» тоже посетили выставку животных, на которую жалуется мужчина. В будний день гостей там было крайне мало. Кроме того, журналисты на кассе попросили чек за приобретенные билеты, чем, по всей видимости, вызвали подозрение у персонала. За сотрудниками редакции буквально по пятам ходили работники выставки и неустанно повторяли, что теперь это не контактный зоопарк, поэтому трогать животных больше нельзя. Вместе с тем, фотографии с хамелеоном и сурикатом, сделанные Ильей Дурмановым на выставке, говорят об обратном. Контактный ли на самом деле зоопарк или нет - предстоит выяснить компетентным органам, в которые обратился молодой человек.





С призывом жаловаться в надзорные и правоохранительные структуры на жестокое обращение с животными в первых числах нового года выступил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. На своей странице в Инстаграме он опубликовал инструкцию по закрытию незаконных контактных зоопарков. «Помните, что попытки «замаскировать» контактный зоопарк под «выставку» животных незаконны. Согласно постановлению Правительства, выставки не могут работать дольше четырех дней, контактные зоопарки же, маскирующиеся под них, стационарны, нарушают данное постановление и федеральный закон и подлежат закрытию», - пояснил парламентарий. Позже депутат заявил в СМИ, что количество контактных зоопарков в российских торговых центрах за первый неполный месяц 2020 года начало снижаться.



