Под действие антитабачного закона попала волгоградская подземка





Депутаты Волгоградской облдумы дружно проголосовали за расширение перечня объекта, где запрещено курить. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь под действие антитабачного законодательства попали шесть подземных станций скоростного трамвая. Ранее эти станции не входили в перечень объектов, где запрещено курить, поэтому курильщиков нельзя было привлечь к административной ответственности. С предложением внести соответствующие поправки выступил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.

«Коллеги, будьте здоровы и отказывайтесь от вредных привычек», - так поблагодарила депутатов за правильное решение один из авторов поправок Наталья Семенова.



