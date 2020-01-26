В «Концессиях теплоснабжения» объяснили отсутствие тепла в домах на севере Волгограда на второй день после аварии





В компании «Концессии теплоснабжения» объяснили отсутствие тепла в части домов Тракторозаводского района. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне на одной из котельных Тракторозаводского района произошло отключение электроэнергии в результате технологического нарушения на сетях энергоснабжающей компании. «По этой причине на сетях теплоснабжениях произошел перепад давления, который привел к технологическим нарушениям на нескольких участках сети. Большая часть технологических нарушений была устранена в тот же вечер: 2/3 потребителей, оказавшихся в зоне отключения, подачу теплоносителя возобновили до 21:00 25 января 2020 года», - сообщается в комментарии.

В настоящее время основные бригады компании перенаправлены на ликвидацию оставшихся повреждений на сетях, которые питают ряд домов на улицах Дзержинского, Жолудева и Дегтярева Тракторозаводского района, пояснили в компании концессионера. «Устранением технологических нарушений занимаются 3 ремонтные и 2 аварийно-восстановительные бригады. Также задействовано около 25 единиц тяжелой спецтехники: экскаваторы, самосвалы, самоходный кран и откачивающие установки. Работы ведутся в непрерывном режиме и будут продолжаться до полного устранения технологических нарушений», - пояснили в компании.

После окончания восстановительных работ «Концессии теплоснабжения» начнут заполнение сети теплоносителем.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об отсутствии со вчерашнего дня тепла и горячей воды в жилых домах сразу на нескольких улицах Тракторозаводского района Волгограда. Соцсети пестрели гневными комментариями жителей, обрывающими телефоны диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации. Тракторозоводцы сообщали, что отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в домах на улицах Дегтярева, Жолудева, Клименко и других.



