Общество 23.01.2020 11:54
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23.01.2020 11:54
Сегодня все оперативные службы приняли участие в межведомственном тактико-специальном учении, организованном у стадиона "Волгоград Арена". Как сообщает ИА "Высота 102", еще до рассвета к стадиону стала съезжаться техника МЧС и полиции, дорожных организаций, служб жизнеобеспечения и энергетиков. Прожектора освещали палатку, в котором разместился штаб, координирующий учения по ликвидации ЧС. Как только рассвело в штабе появились руководители оперативных служб во главе с губернатором Андреем Бочаровым. На большом экране в режиме онлайн они следили за тем, как спасают людей с колеса обозрения в ЦПКиО. Съемка осуществлялась с беспилотников.
Сотрудники оперативных служб в ходе учений отработали алгоритм действий в разных чрезвычайных ситуациях: при спасении провалившихся под лед рыбаков, заблокированных в загоревшемся автомобиле людей, при происшествии на объекте повышенной опасности — колесе обозрения. Впервые в учениях задействовали альпинистское оборудование: с его помощью спускали условного пострадавшего от удара током с высотного аттракциона. О том, как сегодня учились тушить и спасать - в фоторепортаже.
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