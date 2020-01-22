В Волгоградской области ожидают обледенения автодорог

Общество 22.01.2020 16:58
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22.01.2020 16:58
Ухудшение погодных условий в Волгоградской области ожидается в ночь на 23 января. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными и острожными на дорогах, где из-за понижения температуры воздуха ниже нуля может появиться наледь.
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