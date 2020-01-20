В Волгоградской области в крещенской купели окунулись около 30 тысяч человек

Общество 20.01.2020 09:52
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20.01.2020 09:52
В крещенских купаниях в Волгоградской области приняли участие около 30 тысяч человек, из них только 11 тысяч человек - в областном центре. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. В ведомстве рассказали, что всего в регионе было подготовлено 75 купелей для проведения православного обряда. Между тем, в некоторых местах специально оборудованных мест не было. И жители заходили в открытые водоемы, чтобы окунуться. Самые смелые даже пытались плавать. Мероприятия по празднованию Крещения в Волгоградской области прошли без ЧП, за безопасностью, порядком и здоровьем купающихся следили полицейские, спасатели и медики. В Волжском, правда, не обошлось без казуса. В женской раздевалке одна из волжанок перепутала куртки и ушла в чужой одежде. Женщину и куртку разыскивают.
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