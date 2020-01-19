Волгоградцы встретили Крещение в ледяной воде (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Первые православные окунулись в специально оборудованные в Волгограде купели еще задолго до полуночи. Как сообщает ИА «Высота 102», промозглая погода не остановила смельчаков совершить обряд омовения в праздник Крещения Господня, когда вода считается святой.





Одни верят, что погружаясь в ледяную воду, они смывают грехи и избавляются от болезней, кто-то закаляет свой дух и фотографируется, а кто-то делает это в память о крещении Иисуса Христа в Иордане Иоанном Крестителем. В РПЦ уточнили, что крещенские купания – это не таинство и не обряд, а благочестивая традиция. В Волгограде в этом году обустроили 8 мест для совершения омовения. Фотокорреспондент информагентства побывал на Ангарском пруду, где оборудовали иордань для жителей Дзержинского района.













Отметим, что первый раз вода освещается в Крещенский Сочельник, вечером 18 января. Во второй раз водоемы освещаются 19 января. Так, в воскресенье чин Великого освящения воды в Волге совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. В Волгоградской епархии уточнили, что между водой, освященной 18 и 19 января, нет никакой разницы.













Справка. Праздник Крещения Господня входит в число двенадцати основных – двунадесятых праздников православной церкви. В этот день вспоминают, как Иисус Христос, достигнув 30 лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан. Этот праздник также называют Богоявлением, так как в момент крещения Иисуса Христа явилась Божественная Троица.