



В Поволжском Православном Институте прошла лекция Сбербанка на тему «Учитель будущего». Данное мероприятие стало первым в рамках серии лекций Сбербанка, приуроченных ко Дню студента.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, перед студентами педагогических направлений выступил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. Он рассказал о новых подходах в обучении в условиях развития искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено темам формирования ценностей у детей в рамках глобализации, роли педагогов и семьи в становлении личности.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Роль современного образования – передать подрастающему поколению базовые знания, и при этом помочь развить навыки для успешного будущего. В условиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовые методики. Так шаг за шагом мы все вместе будем способствовать формированию совершенно нового культурного кода нашей страны».

Напомним, в прошлом году Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. В рамках соглашения банк провел семинар для учителей школ Самарской области на тему «Эмоциональный интеллект».



