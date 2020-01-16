Закусками обеспечены: Волгоградскую облдуму обслужат известные рестораторы

Общество 16.01.2020 08:06
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16.01.2020 08:06
Почти 1 миллион рублей потратит Волгоградская областная дума на ресторанное обслуживание делегаций и приглашенных лиц в 2020 году. Как сообщает ИА «Высота 102», участие в аукционе приняла участие одна компания – ООО «Ясень», которую и признали победителем. За 950 тысяч рублей поставщик обязуется кормить и поить гостей Волгограда согласно меню, утвержденного областной думой. В обязательном порядке в меню должны быть представлены закуски, первые и вторые блюда, десерты, выпечка, безалкогольные напитки. Услуги должны быть предоставлены в залах, расположенных в Центральном и Ворошиловском районах города, предполагается также выездная схема обслуживания. ООО «Ясень» имеет отношение к таким известным волгоградским ресторанам, как кафе «Massimo» и Cтейк-хаус Bar&Grill.
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