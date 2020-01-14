Общество

В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублей

Общество 14.01.2020 16:20
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14.01.2020 16:20


Волгоградским представителям федерации велосипедного спорта не удалось избежать штрафа в размере 100 тысяч рублей. Областной суд оставил без удовлетворения жалобу президента общественной организации Анатолия Девятченко на постановление Центрального районного суда Волгограда о привлечении к административной ответственности, сообщает ИА «Высота 102».
Общественникам поставили в вину нарушение порядка подготовки к чемпионату и первенству Волгоградской области по велосипедному спорту.
Мероприятие прошло 29 августа 2019 года в сквере имени 70-летия Победы. Согласно федеральному закону о физкультуре и спорте, организаторы, а также местные власти, должны обеспечивать на подобных мероприятиях общественный порядок и безопасность граждан. Для этих целей за 10 дней до спортивного праздника федерация была обязана утвердить план мероприятия. Однако  требование, прописанное в постановлении Правительства РФ, выполнено не было. 
Президент федерации заявил в суде, что якобы оставлял необходимый  документ охраннику на пропускном пункте Управления МВД по Волгограду. Этот довод судья не принял во внимание. Анатолий Девятченко также настаивал на том, что произошедший инцидент является малозначительным, а значит, штраф следует заменить на устное замечание. Ни районный, ни областной суды к мнению общественников не прислушались. От обжалования решения в кассационной инстанции федерация воздержалась.

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