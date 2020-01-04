В Волгограде недосчитались звезды

Общество 04.01.2020 18:04
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04.01.2020 18:04
Сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района» просят откликнуться очевидцев двух происшествий с новогодними украшениями, которые произошли на территории района, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня утром в ходе уборки территории разделительной полосы на пересечении проспекта имени Жукова и улицы Джаныбековской зафиксирована пропажа светодиодной фигуры в форме звезды. 3 января в результате возгорания пострадало еще одно светодиодное украшение Дзержинского района, установленное на пересечении проспекта Жукова и улицы Рокоссовского.
Информацию можно передать по телефону, номер 58-38-34.
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