Общество 04.01.2020 13:35
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04.01.2020 13:35
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил первый в регионе сельский плавательный бассейн, построенный в 2019 году в селе Старая Полтавка. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня пресс-служба администрации Волгоградской области.
Рассчитанный на 25 посещений в смену, бассейн открыт для бесплатного посещения школьников. По вечерам здесь платно занимаются все желающие, причем не только жители старой Полтавки, но и Палласовки, а также населенных пунктов соседней Саратовской области. После переобучения тренеров откроются новые секции.
«Пока бассейн работает в тестовом режиме, но уже пользуется большой популярностью, — отметил Андрей Бочаров. — Сюда подвозят детей и обучают плаванию. Это очень хорошо. Эту практику необходимо продолжать».
Губернатор особо отметил современную систему очистки воды с применением ионов серебра и меди: отсутствие хлорсодержащих веществ исключает негативное воздействие на здоровье. Плавательный бассейн входит в состав Старополтавской детско-юношеской спортивной школы, и это не единственный новый объект: в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» на территории школы была обустроена специализированная площадка для сдачи норм ГТО. Кроме того, на территории ДЮСШ залит каток: на нем занимаются молодежь и хоккейная команда «Ветераны Старой Полтавки»: глава региона пообщался со спортсменами, в частности, речь шла про дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности.
В рамках рабочей поездки Андрей Бочаров также посетил Старополтавский районный культурный центр, который в прошлом году был отремонтирован и полностью обновлен за счет областной субсидии. Здесь смонтировали кинопроекционное оборудование, которое позволило жителям увидеть новинки киноиндустрии в цифровом 2D и 3D формате. Первый показ уже состоялся 19 декабря.
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