В новом году на катке в центре Волгограда побывали свыше 6 тысяч посетителей





Две тысячи человек – такова максимальная загрузка в день нового катка в центре Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии. Ледовая площадка, открывшаяся в пойме реки Царица 26 декабря, работает без выходных с 10 до 22.00, перерыв на техническое обслуживание - с 16.00 до 17.30. На территории также есть прокат коньков, кафе и камеры хранения.

Всего на территории Волгограда этой зимой запланирована работа порядка 30 катков, среди которых как крупные, так и дворовые. Их работа будет зависеть от погодных условий – открытие станет возможным после установления устойчивых минусовых температур. Каток в пойме Царицы благодаря специальному оборудованию функционирует при температуре до +5 градусов.

В будни стоимость посещения катка составляет 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей; в выходные – 300 и 250 рублей соответственно. Для пенсионеров, студентов и многодетных семей действует скидка в размере 50 рублей.



