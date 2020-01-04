В новом году на катке в центре Волгограда побывали свыше 6 тысяч посетителей

Общество 04.01.2020 11:18
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04.01.2020 11:18
Две тысячи человек – такова максимальная загрузка в день нового катка в центре Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии. Ледовая площадка, открывшаяся в пойме реки Царица 26 декабря, работает без выходных с 10 до 22.00, перерыв на техническое обслуживание - с 16.00 до 17.30. На территории также есть прокат коньков, кафе и камеры хранения.
Всего на территории Волгограда этой зимой запланирована работа порядка 30 катков, среди которых как крупные, так и дворовые. Их работа будет зависеть от погодных условий – открытие станет возможным после установления устойчивых минусовых температур. Каток в пойме Царицы благодаря специальному оборудованию функционирует при температуре до +5 градусов.
В будни стоимость посещения катка составляет 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей; в выходные – 300 и 250 рублей соответственно. Для пенсионеров, студентов и многодетных семей действует скидка в размере 50 рублей.
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