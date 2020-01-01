Общество

В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елки

Общество 01.01.2020 10:46
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01.01.2020 10:46


Новогодние гуляния в Волгограде посетили 12 тысяч человек, а в области – примерно 35,8 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, нарушений общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий не допущено.
Всего на территории Волгоградской области 31 декабря 2019 года и в новогоднюю ночь 1 января 2020 года в 138 населенных пунктах прошло 176 праздничных мероприятий, из которых 31 – в Волгограде. За общественным порядком следили около 1,5 тысячи сотрудников полиции, Волгоградской академии МВД России, подразделений Национальной гвардии, а также представители казачества, добровольных народных дружин и частных охранных организаций. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, что в Волгограде главная городская елка в этом году установлена в пойме реки Царица у музея «Россия – моя история». Украшенные новогодние красавицы есть и в каждом районе города.

По сообщению пресс-службы мэрии, в новогоднюю ночь на праздничной площадке у главной елки побывали порядка 10 тысяч человек. Здесь был концерт, различные конкурсы, дискотека, красочный фейерверк и световое шоу. Праздничные мероприятия на этой площадке завершились около трех утра.  Для гостей новогодней шоу-программы и зрителей праздничного фейерверка на протяжении всей ночи работал специальный новогодний автобусный маршрут, а восемь трамвайных и троллейбусных маршрутов продлили свою работу до утра.

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