Общество 28.12.2019 10:34
2
28.12.2019 10:34
В преддверии продолжительных новогодних праздников все городские службы переведены на особый режим работы. В каждом профильном подразделении администрации Волгограда и на муниципальных предприятиях составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов, осуществляется постоянное взаимодействие с оперативными службами. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Сотрудники муниципальных дорожных предприятий и районных коммунальных служб будут работать ежедневно, выполняя свои обязанности по содержанию городских территорий.
В случае возникновения нештатных ситуаций обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам 112 и 95-95-81, а также дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» по телефону 78-62-68.
По вопросам жилищно-коммунального хозяйства необходимо обращаться в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 33-63-92, 33-63-84. Номера контакт-центра ООО «Концессии водоснабжения» - 99-67-96, 60-66-00. В центральную диспетчерскую службу ООО «Концессии теплоснабжения» можно обратиться по телефону 99-02-94.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгограде - ООО «Управление отходами – Волгоград» также будет работать ежедневно без изменения графика. По номеру телефона колл-центра 8-800-350-43-48 можно сообщить о фактах скопления мусора и возможных нареканиях к работе регионального оператора.
По вопросам, касающимся обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий, жителям следует обращаться в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях.
Реклама
В волгоградских троллейбусах появился Wi-Fi28.12.2019 15:16
Волгоградские волонтеры требуют найти живодеров, устроивших собачий ад (ВИДЕОШОК)28.12.2019 14:59
В Волгограде при дефиците снега Дед Мороз примерил коньки28.12.2019 13:57
У коллекционера из Волгоградской области изъяли медали времен СССР28.12.2019 10:52
Депутаты Волгоградской облдумы заказали Родину-мать в красном и синем28.12.2019 09:18
Расчистка прорубей и охрана елки: безработным в Волгоградской области в 2020 году помогут выжить28.12.2019 08:47
Год нового руководителя СУ СКР в Волгоградской области прошел тихо28.12.2019 06:23
Санта Клаус поневоле?: кондукторов и водителей волгоградских трамваев приодели в «клоунаду»27.12.2019 13:36
В новогоднюю ночь в Волгограде устроят золотые и серебряные фейерверки27.12.2019 11:35
Роскомнадзор опубликовал ТОП-10 самых популярных у интернет-пиратов российских фильмов в 2019 году27.12.2019 11:23
Перенесли на весну: в Волгоградской области горе-строителям «кривого» ФАПа дали третий шанс27.12.2019 11:04
На сквер у храма в центре Волгограда "подбросили" еще миллионов27.12.2019 09:54
В Волгограде еще три дома «приговорили» к сносу27.12.2019 08:12
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»26.12.2019 16:34
На Спартановке открыли новогоднюю елку26.12.2019 15:31
Реклама