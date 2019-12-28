



В преддверии продолжительных новогодних праздников все городские службы переведены на особый режим работы. В каждом профильном подразделении администрации Волгограда и на муниципальных предприятиях составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов, осуществляется постоянное взаимодействие с оперативными службами. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Сотрудники муниципальных дорожных предприятий и районных коммунальных служб будут работать ежедневно, выполняя свои обязанности по содержанию городских территорий.

В случае возникновения нештатных ситуаций обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам 112 и 95-95-81, а также дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» по телефону 78-62-68.

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства необходимо обращаться в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 33-63-92, 33-63-84. Номера контакт-центра ООО «Концессии водоснабжения» - 99-67-96, 60-66-00. В центральную диспетчерскую службу ООО «Концессии теплоснабжения» можно обратиться по телефону 99-02-94.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгограде - ООО «Управление отходами – Волгоград» также будет работать ежедневно без изменения графика. По номеру телефона колл-центра 8-800-350-43-48 можно сообщить о фактах скопления мусора и возможных нареканиях к работе регионального оператора.

По вопросам, касающимся обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий, жителям следует обращаться в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях.